За прошедшую неделю, с 29 сентября по 5 октября, на дорогах Владимирской области зарегистрировано 37 серьезных дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 12 человек, среди которых один несовершеннолетний.Еще 49 человек получили травмы различной степени тяжести, включая 14 детей и подростков, в пресс-службе УМВД.Помимо этого, полицейские оформили 294 происшествия, в которых пострадало только имущество.Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции за неделю остановили 77 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или отказались проходить медицинское освидетельствование.Так, 29 сентября на трассе Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля «Опель» не уступила дорогу «Мерседесу», что привело к столкновению. В результате аварии был травмирован пассажир «Опеля» 2018 года рождения (7 лет), которого направили на амбулаторное лечение.4 октября в Камешково водитель «Ниссана» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб. Травмы получил пассажир 2008 года рождения (17 лет).5 октября на трассе М-7 «Волга» водитель грузовика «СКАНИЯ» не уступил дорогу «ВАЗу». В столкновении пострадали водитель и пассажир «ВАЗа», оба 2007 года рождения (18 лет).В Коврове 1 октября произошло столкновение «ВАЗа» (за рулем которого был водитель 2006 года рождения, то есть 19 лет) и «Мерседеса» при выезде с прилегающей территории. Молодой водитель «ВАЗа» был направлен на амбулаторное лечение.Госавтоинспекция призывает всех участников движения к предельной осторожности и строгому соблюдению ПДД, особенно в отношении скоростного режима и вождения в нетрезвом виде.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .