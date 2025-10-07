Новый набор проходит на фоне успешного запуска проекта: более 3 500 человек уже проходят обучение.

ИТ-школа «Ростелекома» открывает новый набор на бесплатные образовательные программы в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости». Обучение начнется 7 октября и продлится от одного до трех месяцев. Курсы помогут быстро получить практические навыки, востребованные на рынке телекоммуникаций и ИТ.Новый набор проходит на фоне успешного запуска проекта: более 3 500 человек уже проходят обучение. Для выпускников доступно свыше 1 200 вакансий в филиалах компании по всей России. Проект ориентирован на поддержку граждан, которые испытывают cложности с трудоустройством: людей старше 50 лет, женщин с детьми до семи лет, а также всех, кто хочет сменить профессию или повысить квалификацию.Уникальность ИТ-школы «» в том, что компания одновременно выступает работодателем и образовательным центром. Это позволяет слушателям не только освоить теорию, но и сразу применить знания на практике в реальных условиях ведущего интегрированного провайдера цифровых услуг и решений страны.Владимир Татаринцев, директор департамента по развитию стратегических проектов «Ростелекома»:«Федеральный проект "Активные меры содействия занятости" помогает гражданам в сложной экономической ситуации. Обучение цифровым профессиям — это не только шанс трудоустройства, но и важный вклад в развитие цифрового суверенитета страны».Программы ИТ-школы предлагают следующие образовательные направления: «Нейросети: специалист по работе с системами ИИ», «Промпт-инжиниринг», «Web-программист: создание сайтов и верстка», «Графика и веб-дизайн», «1С-программирование: автоматизация бизнес-процессов», «Инженер-тестировщик», «Управление ИТ-проектами на базе продукта ПАО "Ростелеком"», «Специалист технической поддержки 1-й линии», «Специалист по монтажу телеком-оборудования» и «Тестировщик ПО: с нуля до первых проектов».Обучение проходит в очно-заочном формате с использованием дистанционных технологий. Это позволяет совмещать учебу с работой или семейными обязанностями. Выпускники получают диплом или удостоверение установленного образца, подтверждающее квалификацию.Подать заявку на участие можно на сайте проекта: https://sz-rt.ru.Реклама. ПАО Ростелеком. ИНН 7707049388.