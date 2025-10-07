Ему было 84 года.

6 октября 2025 года скончался Николай Егоров. Бывший полномочный представителя первого Президента РФ во Владимирской области с 1991 по 1996 годы. Ему было 84 года. Об этом рассказали вНиколай Сергеевич родился в 1941 году. Его карьера началась в сельском хозяйстве, а позже перешла в партийную и государственную службу. До работы полпредом он возглавлял Киржачский райком КПСС и районный Совет.Правительство Владимирской области отметило, что деятельность Егорова как полпреда пришлась на сложный период 90-х годов. Он был награждён орденами «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени, а также рядом медалей.