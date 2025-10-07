Исследователи увидели деревья с обнаженными стволами, яркие, цветные камни, густые зеленые водоросли и местных хищных рыб.

Алексей и Мария Левкины, известные своими подводными экспедициями по России, недавно завершили очередную фазу исследований на реке Ушна во Владимирской области, в Селивановском районе. Эта река, по их словам, уже успела покорить сердца дайверов своей красотой и загадками. О своих приключенияхВ ходе погружений Алексей и Мария, которые ранее уже бывали здесь, продолжают изучать подводный мир Ушны. Они обнаружили деревья с обнаженными стволами, яркие, цветные камни, густые зеленые водоросли и местных хищных рыб.Их фотографии, запечатлевшие моменты скольжения по водной глади, окруженной зеленью берегов, служат тому ярким подтверждением. Исследователи планируют продолжить изучение подводных красот Ушны.