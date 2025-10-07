Женщина перестала выходить на связь 15 сентября.

Во Владимире волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и полиция 27-летнюю местную жительницу Корнееву Надежду Сергеевну. Женщина перестала выходить на связь 15 сентября. На сегодняшний день ее местонахождение неизвестно уже три недели.Надежда 1998 года рождения.Приметы пропавшей:Рост: 161 см.Телосложение: нормальное.Волосы: рыжие.Глаза: голубые.В день исчезновения Надежда была одета в черную кожаную куртку, зеленую футболку и штаны цвета хаки.Волонтеры не исключают, что Надежда Сергеевна может находиться в других районах.