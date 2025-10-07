Информация о том, что на Никологорском кладбище вновь осквернены могилы российских бойцов, вызвала широкий общественный резонанс.

После сообщений об актах вандализма на кладбище в поселке Никологоры Вязниковского района, председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин немедленно доложить о ходе расследования. Напомним, ранее стало известно, что неизвестные регулярно разрушают захоронения участников специальной военной операции (СВО). Родственники погибших с ужасом обнаружили, что венки разбросаны, флаги вырваны, а фотографии и лампадки разбиты. По словам местных жителей, эти акты вандализма, к сожалению, не единичны и происходят регулярно, чему способствует отсутствие видеонаблюдения на территории.Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Владимирской области Ялину А.А. доложить о ходе проводимой проверки и установленных обстоятельствах.