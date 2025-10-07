Мужчина порезал руку о профлист.

Житель Владимира, 49 лет, полностью восстановит функцию кисти после сложной микрохирургической операции. Мужчина порезал руку о профлист и, казалось бы, получил обычную бытовую травму, однако за простым порезом скрывалось серьёзное повреждение, угрожавшее его трудоспособности.Инцидент произошел, когда мужчина порезал левую кисть острым профлистом. После того как в травмпункте ему сделали первичную обработку раны, он обнаружил, что не может нормально сгибать сразу три пальца — мизинец, безымянный и средний. Учитывая, что для его профессии и активного образа жизни полноценная работа кисти критически важна, он обратился за повторной консультацией вВрачи ОЦСМП поставили точный диагноз: полное повреждение сухожилий 3, 4 и 5 пальцев и назначили срочную операцию.В ходе хирургического вмешательства выяснилось, что порез перебил сразу шесть сухожилий. Врачу травматологу-ортопеду Павлу Кутьменеву удалось провести сложнейшую работу: используя микрохирургические методики, он полностью восстановил все поврежденные структуры. Благодаря этому тонкому вмешательству функция кисти была спасена.В настоящий момент пациент проходит курс реабилитации, который поможет ускорить восстановление. Врачи подчеркивают, что именно раннее и повторное обращение за специализированной помощью позволило достичь столь высоких результатов и даёт отличный прогноз для полного возвращения мужчины к работе.