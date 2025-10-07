Мужчина порезал руку о профлист.
Житель Владимира, 49 лет, полностью восстановит функцию кисти после сложной микрохирургической операции. Мужчина порезал руку о профлист и, казалось бы, получил обычную бытовую травму, однако за простым порезом скрывалось серьёзное повреждение, угрожавшее его трудоспособности.
Инцидент произошел, когда мужчина порезал левую кисть острым профлистом. После того как в травмпункте ему сделали первичную обработку раны, он обнаружил, что не может нормально сгибать сразу три пальца — мизинец, безымянный и средний. Учитывая, что для его профессии и активного образа жизни полноценная работа кисти критически важна, он обратился за повторной консультацией в
Врачи ОЦСМП поставили точный диагноз: полное повреждение сухожилий 3, 4 и 5 пальцев и назначили срочную операцию.
В ходе хирургического вмешательства выяснилось, что порез перебил сразу шесть сухожилий. Врачу травматологу-ортопеду Павлу Кутьменеву удалось провести сложнейшую работу: используя микрохирургические методики, он полностью восстановил все поврежденные структуры. Благодаря этому тонкому вмешательству функция кисти была спасена.
В настоящий момент пациент проходит курс реабилитации, который поможет ускорить восстановление. Врачи подчеркивают, что именно раннее и повторное обращение за специализированной помощью позволило достичь столь высоких результатов и даёт отличный прогноз для полного возвращения мужчины к работе.