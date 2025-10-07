Еще она, чтобы не платить свой штраф в 20 тысяч рублей за коррупционное нарушение, оформила премии двум подчиненным.

В Карабаново Владимирской области бывший директор спортивной школы имени Манина осуждена за присвоение, превышение должностных полномочий и служебный подлог. Подробности рассказалиСуд установил, женщина, чтобы не платить свой штраф в 20 тысяч рублей за коррупционное нарушение, оформила премии двум подчиненным. Те передали ей по 10 тысяч рублей для оплаты этого штрафа.Также экс-директор фиктивно трудоустраивала сотрудников по совместительству, подписывая липовые документы. Эти люди фактически не работали, но числились.Приговором суда ей назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также штраф в 120 тысяч рублей. Кроме того, ей запрещено занимать руководящие должности в муниципальных учреждениях на 2,5 года.