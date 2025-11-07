Главная цель таких проверок — выявление нелегальных точек и пресечение реализации товаров.

Во Владимире идет борьба с незаконной уличной торговлей. Как , 6 ноября на улице Егорова прошел очередной рейд, организованный сотрудниками администрации совместно с полицией. Главная цель таких проверок — выявление нелегальных точек и пресечение реализации товаров без соответствующих документов, подтверждающих их качество и происхождение.Начальник управления территориальной безопасности Алексей Суровцев подчеркнул, что рейды направлены на упорядочивание торговли в городе. Он отметил, что для законной продажи товаров существуют специально отведенные места. В случае выявления нарушений составляются протоколы. Отдельное внимание уделяется вопросу торговли с транспортных средств, по которой также прорабатываются дальнейшие решения.Мэрия уточняет, что подобные рейды будут продолжены, чтобы обеспечить соблюдение правил торговли на улицах города.