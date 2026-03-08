Александр Авдеев, Ольга Хохлова и Игорь Гречуха поблагодарили женщин за вклад в развитие экономики и поддержку участников СВО.

Руководители Владимирской области обратились к жительницам региона с торжественным поздравлением в честь Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. В совместном обращении губернатора Александра Авдеева, председателя Заксобрания Ольги Хохловой и главного федерального инспектора Игоря Гречухи было отмечено, что именно женщины являются фундаментом крепкой семьи и стабильного общества.Особое внимание власти уделили профессиональным и гражданским успехам жительниц региона. Глава региона подчеркнул, что женщины активно участвуют в реализации масштабных бизнес-проектов, развивают культуру и искусство Владимирской области. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто выбрал путь служения Отечеству: женщин-военнослужащих в зоне СВО и тех, кто в тылу занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов.В завершение руководители области пожелали прекрасной половине региона здоровья, гармонии и новых возможностей. Они отметили, что энергия и самоотдача женщин помогают создавать будущее страны, обеспечивая её экономическое и социальное благополучие.Ранее