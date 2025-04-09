7 апреля администрация музея-заповедника «Александровская слобода» приняла участие в презентации партнерского проекта в содружестве с компанией «Шуйские ситцы». Коллеги презентовали ..

7 апреля администрация музея-заповедника «Александровская слобода» приняла участие в презентации партнерского проекта в содружестве с компанией «Шуйские ситцы». Коллеги презентовали второй сезон проекта, который посвящен Барановским ситцам, богатая коллекция которых находится в Музее Ивана Грозного.«Ткани со смыслом: Наследие мануфактур» - так называется коллекция ситцев с рисунками XIXвека, первый промышленный выпуск которой состоялся минувшей осенью. Тогда были воссозданы десять принтов мануфактур Посылиных и Рабенеков. «Исторические ткани» стали для текстильной отрасли и модной индустрии событием, которого ждали.«За время сотрудничества родилось чувство причастности к большому и важному делу. Для нас большая честь стать участником этого проекта. Как хранители одной из лучших в стране коллекций ализариновых платков и тканей, мы счастливы, что нашли весомую поддержку в желании возродить некогда утраченный текстильный бренд. Сегодня творится история – мы присутствуем при запуске в производство тех самых тканей, которые еще 150 лет назад вызывали восхищение и зависть модниц. Уверены, что «новое прочтение» будет не менее успешным!», – поделилась эмоциями вриодиректора музея-заповедника Марина Рыбакова.Этому результату предшествовала большая подготовительная работа. Сотрудники компании, в том числе художники, приезжали в музей, чтобы отобрать понравившиеся узоры – кроки. (Кстати, Барановы первоначально закупали их за границей,и лишь позднее эскизы стали выполнять местные мастера.) Из тысячи образцов было отобрано одиннадцать, воплощенных теперь на перкали – ткани более современной, но не менее натуральной, чем ситцы. Исторические принтывоссозданы методом современной ротационной печати. Их можно использовать для пошива одежды, изготовления домашнего текстиля, элементов декора помещений.Отметим, что практически с самого начала «барановские ситцы» стали тем направлением, которое характеризовалось яркостью и значительным применением красного цвета(благодаря ализариновому красителю). Эти ткани легко узнать не только благодаря «фирменному» кумачовому цвету, но и по характерным рисункам. Самый популярный орнамент традиционно содержал растительные элементы. Явно прослеживались «турецкие» и «кашмирские» мотивы: восточные огурцы (так в России называлиперцы), бобы, павлиньи перья, «ковровый» узор.Этот фирменный «барановский» стиль в полной мере удалось передать современным шуйскиммастерам. В этом убедились гости презентации – а помимо «слободчан» были приглашены сотрудники Музея ивановского ситца, профильных кафедр ведущих ВУЗов, дизайнеры, блогеры и представители СМИ. Помимо эффектного дефиле участникам мероприятия выдалась редкая возможность – побывать на производстве и «вживую» увидеть процесс возрождения знаменитого ткацкого бренда. А еще в торжественной обстановке руководителю музея-заповедника вручили готовые образцы этого «культурно-текстильного кода», воссозданного на основе альбомов тканей и кроки из фондов музея.Кстати, выездная выставка под названием «Барановские ситцы – наш российский триумф» пользуется спросом во всех регионах. На ней музейщики представляют не только ушедшие в прошлое кроки, манеры, набойки, но и современные арт-объекты, на которые вдохновляют яркие ткани. В ближайшем будущем выставку пополнят и «шуйские ситцы».