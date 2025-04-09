Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Регионального оператора ООО «Эко-Транс» оштрафовали за пожар на территории станции сортировки ТКО в Гусь-Хрустальном.Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Компания взяла земельный участок в аренду еще в 2021 году. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что на территории нет источников наружного противопожарного водоснабжения для тушения огня, а также нет инструкций по мерам безопасности.Это затруднило работы на участке во время пожара, который разгорелся в конце февраля. Рукава для забора воды пришлось протягивать на большие расстояния.Виновному лицу назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Прокурор намерен дать уголовно-правовую оценку случившемуся.Напомним, что площадь возгорания составила около 700 квадратных метров. Пожар смогли потушить .