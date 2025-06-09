«Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными людям дебетовыми картами благодаря начислению максимальных процентов на остаток средств счёта.

«Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными людям дебетовыми картами благодаря начислению максимальных процентов на остаток средств счёта.В ходе исследования эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» изучили текущие параметры продуктов российских банков из ТОП-100 по активам (на 01.04.25 года). Результатом сравнения и расчётов стал рейтинг «Лучшие дебетовые карты с начислением процентов в мае 2025 года».Собственная методика, использованная «Выберу.ру», позволила ранжировать дебетовые карты не только по величине ставок на остаток средств счёта. Аналитики также брали в расчёт механизм начисления процентов, размер кешбэка, лимит бонусов в рублях, курс обмена баллов на рубли и значение максимального кешбэка в партнёрской сети банка. Кроме того, учитывались стоимость обслуживания и смс-информирования, условия снятия наличных без комиссий и лимит на бесплатные переводы. Дополнительно в алгоритме исследования использовался индикатор значимости кредитной организации на финансовом рынке. В рейтинг вошли продукты банков-участников государственной системы страхования вкладов. Рейтинг «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.В результате сравнительного анализа лидером рейтинга наиболее доходных карт по итогам мая стала «Дебетовая карта с процентом на остаток» Совкомбанка со ставкой до 21% (на остаток средств до 400 тыс. рублей, при условии оплаты покупок на 10 тыс. рублей в месяц). На второй и третьей строчках исследования — Карта «Прибыль» Банка Уралсиб и карта «Яркая» Банка «Санкт-Петербург». Далее в рейтинге в порядке убывания наиболее доходные продукты значимых федеральных и ведущих региональных кредитных организаций: Банка «Таврический», Банка «Центр-инвест», Банка «Россия», Солид Банка, «Ак Барс» Банка, Интерпрогрессбанка, «Кубань Кредит» Банка.«В мае-июне многие банки снижали ставки сберегательных продуктов на 1%-3%, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке. 6 июня 2025 года регулятор уменьшил "ключ" с 21% до 20%, поэтому понижающий тренд усилится. Надо также сказать, что проценты, которые банки начисляют на остаток средств дебетовых карт, всегда на несколько пунктов ниже, чем по вкладам и накопительным счетам. На рынке немало карт, где вообще не предусмотрен доход. Согласно нашей статистике, их доля летом 2025 года достигает 60%. Проще говоря, сейчас банки охотнее дают по дебетовым картам кешбэк, чем начисляют проценты. Правда, люди по-прежнему активно используют карты с доходом. Поэтому спрос на них сохраняется, несмотря на насыщение рынка расчётными картами в целом — по данным ЦБ, на руках у населения 447 млн штук. Тем не менее количество онлайн-запросов на этот вид карт по итогам мая 2025 года немного (на 9%) снизилось к прошлогоднему результату. Отчасти это объясняется тем, что люди видят ценовую политику банков и предпочитают вложиться в депозиты или накопительные счета по более высоким ставкам. Для тех, кто в июне подбирает наиболее доходную карту, на онлайн-витрине "Выберу.ру" собраны 270 продолжений — карты с процентами от всех банков страны. С начала года их подбирали больше 10 тыс. наших пользователей, которые затем сразу отправляли заявки в банки. А наиболее активно в июне изучают карты с доходом жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Краснодара, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Тюмени и Саратова», — рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость — более 15 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 318 банков, 200 страховых компаний, 238 ведущих МФО, 35 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В марте 2020 года был включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.