Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» провели исследование, чтобы выявить ключевые стратегии адаптации россиян к текущим условиям на рынке жилья. В опросе приняли участие три тысячи человек из разных регионов страны.

На момент проведения исследования средняя ставка по ипотеке достигла 27% годовых, при том что ключевая ставка Банка России пока еще составляет 21%. Такое соотношение сделало ипотечные кредиты менее доступными и побудило многих россиян пересмотреть свои жилищные планы.Согласно результатам опроса «Выберу.ру», 41% респондентов отложили покупку недвижимости на неопределённый срок, ожидая снижения процентных ставок. Еще 27% отказались от идеи покупки в пользу долгосрочной аренды, считая ее более гибким и финансово рациональным решением. Таким образом, почти 70% участников исследования на фоне текущей экономической ситуации временно отказались от активных действий на рынке жилья.Оставшиеся 32% продолжают стремиться к покупке, но адаптируют личные финансовые стратегии. 57% из них сосредоточились на ипотечных программах с господдержкой, а 43% респондентов отметили, что рост ставок не изменил их намерений — при этом все больше представителей этой группы переориентируются на альтернативные способы приобретения недвижимости, стремясь найти более гибкие и доступные решения.В частности, 17% рассматривают долевое владение — совместную покупку жилья с родственниками, партнером, друзьями или даже малознакомыми людьми, если это поможет снизить финансовую нагрузку. Эта стратегия чаще всего привлекательна для молодых семей, студентов и начинающих специалистов, которые не располагают полным объемом средств, но готовы делить расходы и квадратные метры. 34% опрошенных предпочитают откладывать средства, чтобы в будущем купить жилье без использования ипотеки.Еще 28% респондентов планируют увеличить первоначальный взнос, чтобы уменьшить размер кредита и переплату. Среди них 41% готовы внести более 40% от стоимости недвижимости, 33% — от 20% до 40%, а 26% — минимально допустимый взнос. 14% респондентов рассчитывают на альтернативные схемы покупки: программы трейд-ин, позволяющие обменять старое жилье на новое с доплатой, а также скидки и специальные условия от застройщиков. Кроме того, 7% опрошенных рассматривают участие в жилищных кооперативах как способ приобрести жилье в рассрочку без процентов — это решение находит отклик у людей с умеренными доходами, получивших отказ по ипотеке, но способных стабильно выплачивать паи.Высокие ставки и инфляционное давление изменили не только сроки и условия покупки, но и структуру потребительских ожиданий. Среди тех, кто все же планирует покупку, почти половина пересматривает свои запросы в сторону более доступных решений. 46% выбрали жилье эконом-класса вместо комфорт-класса, 29% — рассматривают предложения в пригородах или регионах с более низкими ценами, а 25% заинтересовались альтернативными форматами недвижимости — апартаментами, таунхаусами, студиями и смарт-квартирами.