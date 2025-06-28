С приходом тёплого сезона жители столицы все чаще совмещают отдых с возможностью подзаработать. Согласно опросу, проведённому финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» среди 2000 москвичей, самым популярным способом летнего заработка среди стала краткосрочная аренда жилья. 21% респондентов заявили, что планируют уехать за город или в длительное путешествие, а свою городскую квартиру сдавать на лето.

По данным финансового маркетплейса «Выберу.ру», 21% опрошенных москвичей, ради получения дополнительного дохода, собираются сдать свои квартиры на лето. Такая стратегия особенно популярна среди владельцев недвижимости в центральных районах Москвы и у тех, кто располагает дачей или возможностью временного проживания вне мегаполиса. Основные направления для летнего переезда — Подмосковье, южные регионы России, а также природные зоны вроде Карелии, Алтая и Байкала. Участники опроса рассматривают сдачу квартиры как способ не только компенсировать расходы на отдых, но и получить стабильный доход на фоне высокого спроса на посуточную аренду летом.На втором месте — работа курьером (11%). Эта форма занятости востребована среди студентов и молодёжи до 30 лет. Четверть респондентов из данной группы отметили, что уже располагают своим транспортом: электросамокатом, моноколесом, мопедом или просто велосипедом. Участники замечали, что подработка позволит им “отбить” потраченные на средство передвижения деньги.9% голосов получили сезонные подработки, связанные с городскими инициативами. Речь идет об облагораживании общественных пространств: озеленении, покраске малых архитектурных форм и уборке парков. Чаще всего такой выбор делали женщины в возрасте от 30 лет до 40 лет, которые стремятся внести разнообразие в трудовую деятельность и больше времени проводить на свежем воздухе.Еще 7% респондентов выбрали работу на городских фестивалях и массовых мероприятиях в качестве технических специалистов, монтажников. Так отвечали молодые люди в возрасте 25-35 лет. Интересно, что среди тех, кто выбрал такой вариант и среди тех, кто выбрал облагораживание парков, многие сообщали, что заработок не является основной причиной подработки. Гораздо значимее для этих двух групп респондентов желание видеть результаты своей работы и приносить пользу городу или сообществу по интересам.3% москвичей к лету выбрали подработку няней, а 2% выгуливают собак. Оба варианта наиболее популярны среди молодых девушек в возрасте 18-25 лет и женщин, недавно вышедших на пенсию.47% респондентов заявили, что не планируют подрабатывать летом. Большинство из них указали в качестве причины нехватку времени или высокий уровень основной занятости.«Поведение москвичей в летний период четко отражает текущие приоритеты в управлении личными финансами. Жители столицы привыкли рационально использовать ресурсы — в том числе собственное жилье, особенно если оно временно пустует. Краткосрочная аренда позволяет не только компенсировать затраты на отдых или поездки, но и сформировать финансовую подушку без серьёзных вложений или дополнительных рисков. Примечательно, что рост популярности этого подхода совпадает с тенденцией на более гибкий образ жизни: многие готовы сменить привычную городскую среду на дачу, экотуризм или путешествие, если это даёт возможность сдать квартиру. Мы видим, что у горожан постепенно формируется более прагматичное отношение к собственности — не как к неприкосновенному активу, а как к ресурсу, который можно временно монетизировать», — говорит Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».