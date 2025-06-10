Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» провели исследование среди трех тысяч респондентов, чтобы выяснить, готовы ли россияне переезжать из миллионников в небольшие города и даже деревни ради более доступного жилья, а также узнать, как меняется их представление о комфортной жизни в современных условиях.

С ростом цен на жилье в крупных городах и расширением возможностей удаленной работы россияне все активнее рассматривают варианты жизни за пределами мегаполисов — в небольших городах и сельской местности. По данным исследования «Выберу.ру», 53% респондентов готовы переехать ради более доступного жилья. Из них 26% планируют переезд в краткосрочной перспективе, а 74% — только при условии наличия стабильной работы и развитой инфраструктуры. Еще 6% опрошенных уже сменили место жительства, остальные 41% не рассматривают переезд даже при экономически выгодных условиях.Разница в стоимости недвижимости существенно влияет на миграционные настроения. Так, 62% респондентов считают цены на жилье в мегаполисах чрезмерно высокими и несоразмерными качеству жизни, 31% оценивают их как приемлемые с учетом инфраструктуры и возможностей, а 7% затруднились с ответом. При этом 58% сравнили стоимость квадратного метра в своём городе с предложениями в районных центрах и небольших населенных пунктах и пришли к выводу, что за аналогичный бюджет могут приобрести жилье вдвое большей площади, а в отдельных случаях даже с участком земли. Остальные 42% либо не сравнивали цены, либо не видят существенной выгоды.Оценка условий жизни в мегаполисах выявила высокий уровень усталости и стресса среди горожан: 34% опрошенных считают такую среду источником постоянного напряжения, 23% рассматривают ее как вынужденный компромисс ради профессионального роста или образования, 14% — как уже привычную, но неудобную форму проживания. В то же время 29% респондентов полагают, что только крупный город предоставляет реальные возможности для карьерного развития.Ключевыми нематериальными факторами, влияющими на решение о переезде из мегаполисов, стали стремление к более спокойной и уединенной обстановке (43%), наличие высокоскоростного интернета и доступ к онлайн-сервисам и доставкам (29%), удобная транспортная доступность (13%), развитая система здравоохранения (10%) и возможность приобрести земельный участок (5%).Выбор формата жилья также трансформируется. Например, 29% опрошенных предпочли бы жить в своем доме или таунхаусе рядом с городом, чтобы совмещать прелести природы и городскую инфраструктуру. Жизнь в региональном центре привлекает 23% — здесь жилье дешевле, а ритм жизни комфортнее. Для 16% оптимальным вариантом стала бы деревня с базовыми удобствами, тогда как 14% мечтают об автономном доме в сельской местности. При этом 18% респондентов по-прежнему выбрали бы квартиру в центре мегаполиса или в близлежащих микрорайонах.Несмотря на растущий интерес к жизни за пределами миллионников, решиться на переезд готовы далеко не все. Главный барьер для 39% опрошенных — невозможность перейти на удаленную работу, без которой переезд теряет финансовую устойчивость. Еще 23% признаются, что их удерживает страх перемен и эмоциональная привязанность к привычной среде. Для 20% камнем преткновения становятся крепкие семейные и дружеские связи, а 18% опасаются, что в новых местах им просто не хватит базовой инфраструктуры — от медицины до транспортной доступности.