Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провёл опрос среди трех тысяч россиян, чтобы выяснить, насколько широко распространен опыт быстрого заработка нестандартными способами, зачастую сопряженными с рисками.

Опрос «Выберу.ру» показал, что 49% респондентов пробовали обогатиться подобным образом: 32% из них делают это регулярно, еще 68% — эпизодически. 35% опрошенных еще не пробовали, но проявляли интерес к «легким деньгам», и лишь 16% заявили, что не рассматривают для себя подобные форматы заработка.Самым популярными способами получения дополнительных средств стали криптовалютные инвестиции, которые выбрали 24% респондентов. Участие в реферальных и партнёрских программах отметили 19%, продажу товаров через маркетплейсы — 17%, внутриигровые предметы (скины) — 14%. Кэшбэк-сервисы и бонусные предложения используют 10% опрошенных, перепродажу товаров «из рук в руки» — 8%, арбитраж трафика — 5%, ставки на спорт и онлайн-казино — лишь 3%.При этом большинство респондентов отметили, что главными трудностями на пути к успешному заработку являются отсутствие стабильного дохода (31%), высокий уровень риска (24%) и необходимость постоянного обучения и адаптации (18%). Кроме того, 15% респондентов указали на проблемы с поиском надежных платформ и партнёров, а 12% — на сложности с правовой и налоговой стороны. Эти факторы часто становятся причиной отказа от дальнейших попыток или снижают мотивацию к развитию альтернативных источников дохода.Среди тех, кто пробовал зарабатывать «лёгкие деньги», 43% сообщили, что им удается получать доход в пределах от 1 000 до 10 000 рублей ежемесячно. Еще 12% зарабатывают от 10 000 до 50 000 рублей, 8% — от 50 000 до 100 000 рублей, 4% регулярно получают более 100 000 рублей. При этом 24% участников признались, что потратили время, но не заработали ничего, однако и не понесли убытков. Остальные 9% потеряли личные средства: 7% из них — небольшие суммы, а 2% — значительные.При этом 48% участников опроса отметили, что главный мотив для попыток заработать «лёгкие деньги» — необходимость дополнительного дохода в условиях экономической нестабильности. Еще 27% респондентов руководствовались стремлением быстро повысить уровень своего финансового благополучия, а 16% — интересом к новым технологиям и инновационным возможностям. Лишь 9% рассматривают такие методы как стабильный источник дохода.