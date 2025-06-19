С 1 по 3 июля 2025 года в московском отеле DoubleTree by Hilton Moscow - Marina состоится ключевое отраслевое событие — конференция SalonWeek 2025 для владельцев и управляющих салонов красоты.

Мероприятие объединит более 40 топ-экспертов рынка, включая владельцев крупнейших beauty-сетей России. В программе 2 дня интенсивной деловой программы с практическими кейсами, день индивидуальных бизнес-консультаций и закрытая нетворкинг-вечеринка для участников.Среди подтвержденных спикеров:— Лора Анч (основатель сети SPA «Вай Тай» - 85+ салонов);— Ильназ Набиуллин (основатель холдинга INBRAND 1000+ салонов);— Юлия и Егор Липовецкие (CEO XSIZE - 118 студий массажа);— Артур Сафин (операционный директор SAHAR&VOSK - 142 студии);— Дарья Морунова (основатель COCOS - 80+ салонов);— Алина Троицкая (эксперт по прибыли - 650+ проектов);— Марина Белкина (владелец Saxap - 61 салон в 3 странах).Ключевые темы 2025 года:— Внедрение ИИ: рост конверсии до 93% и сокращение затрат;— Бесплатные инструменты привлечения 300+ клиентов в месяц;— Финтех-решения для повышения лояльности;— NEW-маркетинг: 25 работающих инструментов;— Ко-маркетинг и партнерские программы;— Масштабирование до сети с прибылью 1 млн+ руб.;— Клиентские дни с 10-кратным оборотом;— HR-стратегии для beauty-бизнеса.Организаторы подчеркивают, что SalonWeek — это уникальная площадка, где владельцы салонов получают готовые рабочие инструменты и перенимают опыт успешных коллег.Регистрация открыта на официальном сайте: https://salonweek.ru/moscow?utm_term=prf