С 1 по 3 июля 2025 года в московском отеле DoubleTree by Hilton Moscow - Marina состоится ключевое отраслевое событие — конференция SalonWeek 2025 для владельцев и управляющих салонов красоты.
Мероприятие объединит более 40 топ-экспертов рынка, включая владельцев крупнейших beauty-сетей России. В программе 2 дня интенсивной деловой программы с практическими кейсами, день индивидуальных бизнес-консультаций и закрытая нетворкинг-вечеринка для участников.
Среди подтвержденных спикеров:
— Лора Анч (основатель сети SPA «Вай Тай» - 85+ салонов);
— Ильназ Набиуллин (основатель холдинга INBRAND 1000+ салонов);
— Юлия и Егор Липовецкие (CEO XSIZE - 118 студий массажа);
— Артур Сафин (операционный директор SAHAR&VOSK - 142 студии);
— Дарья Морунова (основатель COCOS - 80+ салонов);
— Алина Троицкая (эксперт по прибыли - 650+ проектов);
— Марина Белкина (владелец Saxap - 61 салон в 3 странах).
Ключевые темы 2025 года:
— Внедрение ИИ: рост конверсии до 93% и сокращение затрат;
— Бесплатные инструменты привлечения 300+ клиентов в месяц;
— Финтех-решения для повышения лояльности;
— NEW-маркетинг: 25 работающих инструментов;
— Ко-маркетинг и партнерские программы;
— Масштабирование до сети с прибылью 1 млн+ руб.;
— Клиентские дни с 10-кратным оборотом;
— HR-стратегии для beauty-бизнеса.
Организаторы подчеркивают, что SalonWeek — это уникальная площадка, где владельцы салонов получают готовые рабочие инструменты и перенимают опыт успешных коллег.
Регистрация открыта на официальном сайте: https://salonweek.ru/moscow?utm_term=prf