Поддерживая локальных производителей пошлинами, можно оставить в стране огромные средства, которые ежегодно тратятся на иностранные поставки лакокрасочной продукции.

В начале июня 2025 года Компания О3 вступила в Российский союз промышленников и предпринимателей. РСПП сегодня — это более ста отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики, в том числе машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, топливо-энергетический комплекс, а также строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг. Российский союз видит свое предназначение в консолидации усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса.Для всех новых членов Союза традиционно проводится встреча с Президентом РСПП Александром Шохиным. Формат встречи позволяет предложить свою тему для обсуждения и задать вопрос Президенту и сообществу. Генеральный директор Компании О3 Григорий Шифрин затронул проблему, остро стоящую перед представителями отрасли, — необходимость пересмотра тарифной политики в области импорта лакокрасочных материалов (ЛКМ).В настоящее время О3 совместно с коллегами из Ассоциации «Союзкраска» и ИХТЦ (Инжиниринговый химико-технологический центр, г. Томск) принимает активное участие в разработке стратегии развития лакокрасочной отрасли. Компания видит в этом важную возможность для формирования долгосрочной перспективы развития, основанной на инновациях, технологическом прогрессе и конкурентоспособности.Формулируя свой вопрос, Григорий Шифрин озвучил данные Минпромторга и Инжинирингового химико-технологического центра, полученные в процессе работы над Стратегией развития лакокрасочной отрасли, которые иллюстрируют, что импорт готовой лакокрасочной продукции по-прежнему остается достаточно большим и практически не меняется в последние годы. За 2024 год он составил 99 млрд руб., а за 2023 — 98 млрд руб. Важно, что показатель, оставаясь неизменным в денежном выражении, падает в натуральном — это означает, что увеличивается импорт высокотехнологичной продукции, для производства которой на территории России есть все возможности, так как после ухода с рынка ряда зарубежных компаний российские предприятия обладают достаточными мощностями для полного удовлетворения спроса на ЛКМ внутри страны.Существующая сегодня минимальная пошлина в 5% на импорт готовых органорастворимых ЛКМ не соответствует реалиям рынка, тормозит развитие местных предприятий и оказывает негативное влияние на экономику смежных отраслей, потребляющих продукцию ЛКМ, а также сырьевых производств. Высокий уровень импорта из Китая и Турции ставит отечественных производителей ЛКМ в неравные конкурентные условия. Опыт стран БРИКС, где пошлины на импорт готовых лакокрасочных материалов достигают 15-25%, показывает, что более высокая защита внутреннего рынка является эффективной мерой поддержки отечественного производителя.Ежегодно Правительство РФ выделяет множество субсидий для поддержки бизнеса и стимулирование внутреннего производства, тогда как разумная таможенная политика и ограничение импорта готовой продукции может оставить внутри страны дополнительно еще почти 100 млрд руб. ежегодно.