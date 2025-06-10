Россиян недовольны своей кредитной историей и хотели бы ее исправить. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру», проанализировав данные опроса, проведенного среди трех тысяч жителей городов-милионников в возрасте от 18 до 65 лет.

Выяснилось, что в этом году кредитную историю уже проверили 34% респондентов, при этом почти половина сделала это дважды, исчерпав тем самым бесплатный лимит.Выяснилось, что 34% респондентов недовольны своим кредитным рейтингом. При этом подавляющее большинство опрошенных – 68% – уверены, что смогут улучшить его к концу года. 26% отметили, что для повышения рейтинга им понадобится больше времени – до полутора лет, а 6% и вовсе не верят в исправление своей кредитной истории.Примечательно, что 44% опрошенных хотели бы исправить кредитную историю в ближайшее время из-за желания взять ипотечный кредит. Как ни странно, таких респондентов оказалось на 7 п.п. больше, чем годом ранее, когда Банк России анонсировал закрытие ряда льготных программ и на рынке ипотечного кредитования начался ажиотаж. При этом 23% респондентов рассчитывают на крупный автокредит благодаря исправленной кредитной истории, а 9% отмечают ее важность при трудоустройстве на новое место работы. 18% опрошенных собираются взять потребительский кредит после исправления кредитного балла, а 6% подчеркнули, что высокий кредитный рейтинг необходим просто им для душевного спокойствия. Интересно, что более 30% респондентов, выбравших этот ответ, обращались к психологу, чтобы побороть тревогу, касающуюся плохой кредитной истории.На вопрос о том, как респонденты планируют улучшить кредитную историю, 41% ответили, что закроют просрочки по кредитам и займам, 33% избавятся от всех «токсичных» кредитных продуктов, которые могут потенциально негативно влиять на КИ, 26% отметили, что хотят продемонстрировать БКИ свою примерную платежную дисциплину, оформляя рассрочки или открывая кредитные карты.Интересно, что больше всего недовольны своей кредитной историей мужчины в возрасте от 35 до 40 лет, являющиеся работниками сферы торговли. При этом наиболее толерантны к своему кредитному рейтингу оказались женщины в возрасте от 30 до 40 лет, которые работают преимущественно в сфере IT и финансов.«С каждым годом растет уровень диджитализации и осведомленности населения в вопросах финансовой грамотности, что напрямую влияет на интерес кредитному рейтингу. Более того, в эпоху кибермошенничества следить за своей кредитной историй просто необходимо – об этом говорят все эксперты, что, конечно, влияет на поведение людей, ведь все хотят знать, что на их имя не брали кредиты третьи лица. При этом, говоря об усиливающемся интересе граждан к персональной кредитной истории, стоит учитывать и более локальные факторы. Например, в этом году катализатором интереса мог послужить закон о самозапрете, который вступил в силу с 1 марта. Как показывают исследования, у россиян появился некий задор – они через обращения в бюро кредитных историй хотят удостовериться, что закон действительно работает. Не редки случаи, когда сам заемщик пытается взять заем или кредит, несмотря на установленный самозапрет, чтобы «проверить» финансовые организации», - рассказывает Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру».