Треть опрошенных россиян планирует приобрести спортивные и туристические товары на онлайн-платформах в преддверии летнего сезона. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», участниками которого стали 3000 россиян в возрасте 18-65 лет.

Согласно данным, 37% респондентов намерены купить велосипеды, палатки, снаряжение для кемпинга и другие сезонные товары на вторичном рынке. При этом 19% опрошенных, напротив, собираются продать подобные вещи, чтобы выручить деньги — в том числе на организацию отпуска.Покупателями чаще всего выступают жители крупных городов в возрасте от 25 до 40 лет. Основные причины выбора вторичного рынка — доступные цены (52%), а также возможность быстро найти нужный товар в своём районе (37%). Ещё 7% отмечают, что им удавалось найти на платформах уникальные или снятые с производства модели. Лишь 12% указали, что руководствуются исключительно ценой.На стороне продавцов мотивация иная: 46% тех, кто выставляет сезонные товары на продажу, хотят использовать вырученные средства для летних расходов, в том числе путешествий. Ещё 41% стремятся освободить место от ненужных вещей, а 13% рассматривают перепродажу как элемент рационального потребления. Наиболее активно продают вещи пользователи в возрасте до 35 лет. По данным опроса, это часто связано с тем, что планы на лето не включают активный отдых, и часть инвентаря становится невостребованной.При этом 44% намерены воздержаться как от покупки, так и от продажи товаров на досках объявлений. 67% из данной группы респондентов сообщили, что не доверяют продавцам на платформах и опасаются, что впоследствие у купленной вещи обнаружатся скрытые повреждения, а 49% сообщили что самим им “лень” выкладывать на доски объявлений залежавшиеся вещи и проще их отдать бесплатно знакомым или родственникам.