«Выберу.ру подготовил рейтинг банков с самыми выгодными потребителям условиями автокредитов на подержанные машины в условиях, когда ставки кредитования незначительно снижаются следом за «ключом» ЦБ.

«Выберу.ру подготовил рейтинг банков с самыми выгодными потребителям условиями автокредитов на подержанные машины в условиях, когда ставки кредитования незначительно снижаются следом за «ключом» ЦБ.Аналитики «Выберу.ру» изучили автокредиты из розничных портфелей ТОП-100 российских банков по размерам кредитования (на 01.05.2025 г.). Результатом экспертного сравнения параметров продуктов и расчётов кредитного калькулятора сервиса стал рейтинг по двум группам банков:— «Лучшие программы кредитования на подержанные автомобили банков ТОП 1-50»;— «Лучшие программы кредитования на подержанные автомобили банков ТОП 51-100».Собственная методика расчетов, которую «Выберу.ру» применил в исследовании, позволила ранжировать программы не только по величине процентных ставок. На коэффициенты в алгоритме расчётов влияли: полная стоимость кредита и сумма ежемесячных платежей, а также лимиты сумм и максимальные сроки автокредитования. Кроме того, мы брали во внимание коэффициенты, отражающие разницу между минимальными процентами в рекламе и их максимальным размером, а также условия опций для понижения ставки и требования к страхованию. На позицию продукта в рейтинге влиял индикатор значимости банка на финансовом рынке. Рейтинги «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.Возглавил рейтинг лучших автокредитов на машины с пробегом в июне продукт Сбербанка — «Автокредит» без первоначального взноса с минимальной ставкой в диапазоне от 0,01% до 31,1% на срок до 8 лет. В тройке лидеров автокредиты АТБ (от 22,9%) и Банка Зенит (от 24,5%). Далее в рейтинге программы для автолюбителей от крупных федеральных и ведущих региональных кредитных организаций: Банка Уралсиб, УБРиР, Т-Банка, ВТБ, Примсоцбанка, Почта Банка, Банка «Дальневосточный».Лидером в группе 51-100 стал кредит «На приобретение подержанного автомобиля» Солид Банка по минимальной ставке — от 23,4%, без первоначального взноса и на срок до 7лет. «Серебро и бронза» рейтинга у автокредитов Банка «Юг-Инвест» (от 23,9%) и Банка «Волгожанин» (от 25,9%). Далее в рейтинге автокредиты значимых региональных игроков: Энергобанка, Кузнецкбизнесбанка, Банка Хлынов, Нокссбанка, Томскпромстройбанка, Челябинвестбанка, Новобанка.«После бурного роста рынка автокредитов в минувшем году, когда портфель этого сегмента прибавил 51,7% до 2,6 трлн рублей, с начала 2025 года произошло резкое "торможение". Во-первых, потому, что ставки кредитования оставались слишком высокими. Они не подъёмны заёмщикам, которые не готовы переплачивать. Во-вторых, банки стали чаще отклонять заявки на автозаймы. По данным НБКИ, доля отказов достигла 80%. Причина в том, что для кредитных организаций действуют жёсткие ограничения ЦБ — повышающие коэффициенты при формировании резервов при выдаче автокредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой (от 50%). В результате, как следует из данных ЦБ, за январь-апрель объем портфеля автокредитов сократился до 2,581 трлн рублей. А выдачи кредитов на машины с пробегом, по оценкам НБКИ к апрелю сократились на 55%, по сравнению с прошлым годом. К концу весны в онлайн-спросе на автокредитование мы также зафиксировали тренд на снижение. По итогам мая количество онлайн-запросов пользователей оказалось на 10% меньше, чем годом ранее. А от прошлогодних пиковых значений летом "проседание" потребительского спроса ещё ощутимее — минус 20%. Вместе с тем после снижения ключевой ставки ЦБ 6 июня 2025 года автолюбители ждут удешевления кредитов. Правда, спустя две недели мы как финансовый маркетплейс пока не фиксируем корректировки процентов вниз. Вместе с тем, спрос на автокредиты вновь подрастает. За две декады июня он увеличился на 10% к данным мая. Мы полагаем, что растущая тенденция усилится, особенно если регулятор вновь "шагнёт" вниз по уровню ключевой ставки в июле. Следовательно, условия автокредитов уже летом могут стать более выгодными для массовых покупателей подержанных автомобилей, на которые приходится больше трети сделок в этом сегменте. В июне автолюбители могут выбрать на онлайн-витрине "Выберу.ру" подходящее решение из 183 предложений разных банков, включая 84 программы на приобретение подержанного автомобиля. Как показывает наша статистика, с начала года автокредитами интересовались 1,75 млн пользователей. В июне наиболее активно автокредиты на б/у автомобили подбирают на "Выберу.ру" и отправляют заявки в банки жители двух столиц, Подмосковья, Краснодара, Перми, Брянска, Хабаровска, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Тюмени», — рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость — более 15 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 318 банков, 200 страховых компаний, 238 ведущих МФО, 35 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В марте 2020 года был включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.