В 2024 году Владимир Путин предложил ввести новый финансовый инструмент для граждан — безотзывные сберегательные сертификаты. Это долгосрочные вклады с повышенной доходностью, но без возможности досрочного снятия средств. Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провел опрос среди 5000 россиян, чтобы выяснить как люди относятся к новому виду сберегательных продуктов.

Безотзывный сберегательный сертификат — это именной документ, подтверждающий вклад клиента в банк на определённый срок. В отличие от обычного депозита, средства по нему нельзя снять досрочно. Однако за это клиент получает более высокий процент. По предложению президента, такие сертификаты будут застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей — почти вдвое больше лимита по вкладам, застрахованным Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Для сравнения: сегодня АСВ гарантирует возврат средств до 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке.Согласно опросу, проведенному финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», 9% опрошенных респондентов знакомы с таким продуктом и планируют оформить его, как только он появится. Интересно, что чаще всего положительно отзываются о сертификатах респонденты старше 55 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Владивостока.Еще 17% участников опроса сообщили, что слышали о безотзывных сертификатах, но пока не заинтересовались. Преимущественно это россияне в возрасте 35–50 лет из крупных городов центральной части страны. Около 31% — в основном молодые люди от 25 до 35 лет из Поволжья и Урала — признались, что слышали о новом продукте, но не поняли, как он работает. А 43% участников опроса, среди которых преобладают жители южного и северо-кавказского федеральных округов, сообщили, что вообще впервые слышат о таком предложении.«Безотзывные сберегательные сертификаты — потенциально интересный инструмент, особенно для тех, кто готов "заморозить" средства на длительный срок в обмен на повышенную доходность. Однако важен вопрос доверия и понимания — новому инструменту потребуется время, чтобы "прижиться" и стать понятным для рядового вкладчика. Сейчас многое будет зависеть от того, как именно банки представят этот продукт и насколько доступно объяснят его преимущества и риски», — говорит Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру».