В первый месяц лета, когда многие столкнулись с нехваткой денег до зарплаты из-за длинных праздников, «Выберу.ру» изучил параметры онлайн-займов МФО и МКК и подготовил рейтинг наиболее выгодных и востребованных заёмщиками продуктов.

В первый месяц лета, когда многие столкнулись с нехваткой денег до зарплаты из-за длинных праздников, «Выберу.ру» изучил параметры онлайн-займов МФО и МКК и подготовил рейтинг наиболее выгодных и востребованных заёмщиками продуктов.В ходе исследования эксперты «Выберу.ру» сравнили условия кредитования по двум продуктовым группам — краткосрочные займы «до зарплаты» и среднесрочные потребительские займы до 1 года. При составлении рейтинга ключевыми показателями для расчёта являлись размер процентной ставки и полная стоимость займа. В формулу были включены коэффициенты, отражающие показатели деятельности МФО на рынке, в том числе — возраст компании, количество займов в линейке. Дополнительно при ранжировании учитывался параметр, характеризующий популярность займа у пользователей нашего финансового маркетплейса по количеству просмотров и сделок. Все компании, чьи продукты представлены в рейтингах, входят в государственный реестр ЦБ РФ. Рейтинги «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.В результате расчётов и анализа по каждому виду займов был сформирован топ-подборка продуктов в июне:— «Лучшие микрозаймы до 30 дней»;— «Лучшие микрозаймы от 30 дней до 1 года».Первое место рейтинга в группе займов до зарплаты занял продукт компании «Webbankir» (МФК) — «Первый займ бесплатно онлайн». В тройке лидеров займы для новых клиентов под 0% от кредиторов — «Вебзайм» (МКК «Академическая») и «Джой мани» (МКК). Далее в топовой десятке в порядке убывания микрозаймы преимущественно крупных федеральных компаний: «CashToYou» (МКК «Кангария»), «До зарплаты» (МКК «Союз 5»), «Лайм-Займ» (МФК), «Быстроденьги» (МФК), «Займер» (МФК), «Vivus» (МКК «Смсфинанс»), «Надо денег» (МКК).Лидер рейтинга в группе займов до 1 года — заём компании «До зарплаты» (МКК «Союз 5») по минимальной ставке от 0,18% в день. На второй и третьей строчках — продукты от микрокредиторов — «Viva деньги» (МФК) по ставке от 0,35% в день и «Лайм-Займ» (МФК) по ставке от 0,53% в день. В ТОП-10 рейтинга в порядке убывания вошли среднесрочные займы федеральных и региональных кредиторов: «ДоброЗайм» (МФК «Саммит»), «Skela Money» (МКК), «Турбозайм» (МКК), «Джой мани» (МКК), «Деньги сразу» (МФК), «Kviku Online Bank» (МФК «ЭйрЛоанс»), «Срочноденьги» (МКК).«Как следует из статистики ЦБ, по итогам I квартала 2025 года рынок микрозаймов показал отрицательную динамику (минус 1%), что произошло впервые за последние три года. Вместе с тем люди продолжают одалживать в МФО, причём сроки договоров становятся длиннее. Так, короткие займы до зарплаты взял только каждый пятый клиент (21%), а ссуды свыше года оформили 48% заёмщиков. В результате доля длинных займов в общем объеме выдач за минувший год увеличилась с 7% до 48%. Удлинение сроков кредитования позволяет клиентам МФО уменьшить величину ежемесячного платежа и снижать показатель долговой нагрузки. Что, в свою очередь, позволяет взять сумму крупнее. По данным регулятора, с начала года средний размер потребительского займа вырос до 20,9 тыс. рублей, что на 48% больше, чем годом ранее. То есть люди, включая вчерашних клиентов банков, пришли за более длинными деньгами в МФО. В начале лета спрос россиян на займы остаётся высоким. За первую половину июня количество онлайн-запросов достигло пикового значения за последние два года. Полагаем, что интерес россиян во многом обусловлен ростом отказов со стороны банков. Как следует из данных НБКИ, он составил 80,2%. Проще говоря, была одобрена только одна кредитная заявка из пяти. Вот почему за последний месяц на "Выберу.ру" займы подбирали больше 0,7 млн пользователей, что на 75% больше, чем годом ранее. В июне наибольший спрос на продукты МФО мы видим у пользователей из обеих столиц, Подмосковья, Краснодара, Красноярска, Кемерово, Анапы, Симферополя, Тюмени, Сочи, Перми, Барнаула, Новосибирска и Нальчика», — рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость сервиса — более 7 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 318 банков, 200 страховых компаний, 238 ведущих МФО, 35 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В марте 2020 года был включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.