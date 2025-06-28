Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» фиксирует всплеск интереса к сервису проверки кредитного рейтинга с момента вступления в силу закона о самозапрете на получение кредитов.

Механизм самозапрета, предусмотренный Федеральным законом № 647-ФЗ от 25 декабря 2023 года, начал действовать с 1 марта 2025 года. Он позволяет гражданам добровольно подать заявление в бюро кредитных историй о запрете выдачи им займов и кредитов — как в банковских, так и в микрофинансовых организациях. Таким образом, даже если злоумышленники получат доступ к личным данным, они не смогут оформить кредит на имя человека.На фоне этого нововведения многие пользователи стремятся убедиться, что их кредитная история в порядке, и никакие подозрительные заявки не были поданы от их имени. Так на «Выберу.ру» с начала действия механизма самозапрета на выдачу кредитов был отмечен рост количества запросов на проверку кредитной истории на 38%. Особенно заметно выросла активность среди людей старшего возраста — пенсионеры стали проверять свою кредитную историю на 46% чаще по сравнению с предыдущим периодом.Сейчас около 58% пользователей сервиса по проверке кредитной истории — мужчины, 42% — женщины. Самая активная возрастная группа — 25–44 года: они формируют 47% всех запросов. Однако именно среди людей старше 60 лет наблюдается самый существенный прирост интереса к услуге. Это говорит о растущем внимании к теме финансовой безопасности среди пенсионеров — одной из наиболее уязвимых категорий граждан.«Пожилые люди все чаще осознают необходимость регулярного мониторинга своей кредитной истории, как способа защитить себя от мошеннических схем и своевременно выявить подозрительную активность. Кроме того, повышение цифровой грамотности среди пенсионеров, а также рост доступности онлайн-сервисов, делает финансовые инструменты более понятными и удобными для старшего поколения. Интерес к контролю кредитной истории будет расти и дальше. Регулярная проверка кредитного рейтинга становится важным элементом личной финансовой безопасности наравне с сильными паролями и двухфакторной аутентификацией», — говорит Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».