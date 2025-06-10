Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» провели исследование среди трёх тысяч респондентов, чтобы выяснить, как инфлюенсеры влияют на потребительские и инвестиционные привычки аудитории. В фокусе — уровень доверия к блогерам, влияние их контента на расходы, а также участие подписчиков в образовательных и мотивационных продуктах.

Согласно результатам опроса «Выберу.ру», 74% респондентов подписаны хотя бы на одного финансового или лайфстайл-блогера. Из них 47% доверяют тем, кто открыто демонстрирует свои доходы и результаты, 34% ориентируются на совпадение советов с личным опытом, 15% — на количество подписчиков, и 4% — на упоминания в СМИ. При этом 26% участников исследования не полагаются на мнение блогеров вовсе.32% опрошенных признались, что стали тратить больше под влиянием блогерского контента. Наиболее популярные категории расходов — онлайн-курсы (31%), товары для дома и косметика (27%), одежда (22%), инвестиционные продукты (12%) и гаджеты (8%). При этом 49% совершали импульсивные покупки по совету блогеров, а 37% из них впоследствии пожалели об этом.Инфлюенсеры активно влияют и на финансовое образование аудитории. 27% респондентов проходили платные курсы по финансовой грамотности, а 18% состояли в закрытых чатах или инвестиционных сообществах. Однако эффективность этих форматов вызывает вопросы: только 11% из них оценили курсы как “очень полезные”, 37% — как “частично полезные”, 23% столкнулись с некачественным или вредным контентом, а 29% затруднились с оценкой. Стоимость участия в подобных инициативах варьировалась: 61% опрошенных потратили от 1 000 до 5 000 рублей, 27% — до 1 000 рублей, и 12% — свыше 15 000 рублей.Отдельного внимания заслуживает влияние инфлюенсеров на принятие долгосрочных решений — от запуска личных проектов до инвестиций. 18% респондентов сообщили, что открыли ИИС или брокерский счет, либо начали инвестировать по рекомендации блогеров, а 10% задумывались о смене профессии или сферы деятельности из-за продвигаемого контента.Наконец, нельзя не отметить влияние мотивационного контента на эмоциональное состояние аудитории. 29% опрошенных признались, что испытывают тревогу или чувство вины, если не успевают “развиваться” в темпе, демонстрируемом блогерами, а 16% ощущают давление покупать товары и услуги, которые инфлюенсеров представляют как необходимые для достижения успеха.