Более 50% опрошенных россиян поощряют детскую летнюю подработку. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру», опросив 2000 жителей городов-миллионников, имеющих детей школьного возраста.

Выяснилось, что 51% опрошенных родителей поддерживает подработку детей в летнее время. В прошлом году таких респондентов было 43%. Однако, несмотря на преобладающую лояльность взрослых, есть и те, кто категорически против того, чтобы дети начинали работать до достижения совершеннолетия. Таких респондентов в этом году оказалось 38%, в то же время 11% не выработали четкую позицию на этот счет и отметили, что все зависит от ситуации и вида работы. Интересно, что почти в половине случаев дети сами инициируют разговор с родителями о работе в период летних каникул. Наиболее активными в этом плане оказываются школьники в возрасте от 13 до 15 лет.44% опрошенных родителей, лояльных к детской подработке, считают, что занятость в период каникул формирует в детях правильно бизнес-видение, которое поможет в будущем сделать карьеру. 36% уверены, что дети через самостоятельный заработок учатся основам финансовой грамотности и экономии, а 12% рассматривают работу детей как вклад в социализацию ребенка. Лишь 8% опрошенных затруднились ответить на вопрос.На вопрос о том, в каком возрасте ребенку можно начинать подрабатывать, 34% респондентов ответили, что с 13 лет, при этом 30% предпочли, чтобы их дети начали работать не ранее 14 лет, а 27% назвали идеальным возрастом для начала детской карьеры – 15-16 лет. Лишь 9% готовы давать подрабатывать детям младше 13 лет. При этом большинство родителей склонны считать, что можно подобрать работу под любой возраст, главное – учитывать учебную нагрузку, наличие свободного времени ребенка, а также его хобби.Среди самых распространенных подработок, которые хотели бы родители своим детям, — офисная занятость в фирмах у родственников и знакомых, подработка в детских лагерях и помощь социальным проектам. Дети же, по словам родителей, чаще всего просят пойти работать в ПВЗ, помогать с хозяйством родственникам или зарабатывать на творческом контенте. Примечательно, что последние два пункта часто бывают связаны между собой – в этом году особый интерес у юных блогеров вызвала деревенская жизнь и фермерство. При этом более 50% родителей, выступающих за подработку детей младше 13 лет, связывают ее с творчеством — чаще всего они предлагают детям размещать рисунки на онлайн-платформах и специализированных группах, где любой желающий может либо купить рисунок из детской коллекции, либо заказать картину юному художнику. По словам 43% респондентов из этой группы, наиболее популярны заказы на рисунки домашних питомцев.Стоит отметить, что большинство родителей, выступающих за подработку детей среднего школьного возраста, признались, что прививали детям привычки грамотного обращения с деньгами с младших классов. При этом 34% из этой группы респондентов отметили, что, помимо системы денежного поощрения, в семье практиковалась система штрафов. Чаще всего детей в таких семьях «штрафовали» за нецензурные выражения, плохое поведение или беспорядок в комнате.На вопрос о том, сколько в месяц должен получать ребенок за свою работу, 43% опрошенных назвали суммы до 20 тысяч рублей. 32% — от 20 до 30 тысяч рублей, 16% остановились на суммах от 30 до 50 тысяч рублей и 9% считают, что ребенку есть смысл работать только в том случае, если зарплата будет выше 50 тысяч рублей.При этом на вопрос о том, на что дети обычно тратят заработанные деньги, 29% респондентов ответили, что на подарки родителям, 24% признались, что дети обычно копят да дорогую покупку – смартфон или ноутбук. Чаще всего, если заработанной суммы не хватает, взрослые вкладывают свои деньги. 17% отметили, что дети не тратят заработанные деньги, откладывая их, а 12% рассказали, что заработанные на летних каникулах деньги обычно тратятся на детские развлечения и сладости. Примечательно, что в этом году 7% респондентов отметили, что дети предпочитают жертвовать заработанные деньги приютам для животных. В прошлом году такой вариант ответы выбрали лишь 2% опрошенных. 11% выбрали иные варианты ответов, среди них есть и весьма экзотичные, так, например, в этом году дети чаще стали откладывать деньги на покупку будущего автомобиля, учебу или открытие своего бизнеса по достижении совершеннолетия.