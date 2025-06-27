В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о стратегическом партнёрстве между Аэрокосмической инновационной долиной и Вьетнамской ассоциацией авиационной науки и технологий.

Документ предусматривает развитие двустороннего сотрудничества в реализации проектов в области авиационной техники, совершенствовании технологической и инновационной инфраструктуры для разработки и продвижения на российских и мировых рынках передовых технологий, уникальных материалов и новых видов продукции.Соглашение направлено на укрепление научно-технологического взаимодействия между дружественными странами, обмен опытом между профильными организациями и формирование кооперации в приоритетных направлениях.«Это не просто соглашение на полях форума, а реальный шаг к долгосрочному партнерству. Вьетнам – дружественная России страна, одна из самых быстроразвивающихся в азиатском регионе, и мы видим большой потенциал для совместных проектов в авиации, науке и подготовке инженерных кадров. Сотрудничество с Ассоциацией откроет новые возможности как для российских технологических предпринимателей, так и для всей отрасли в целом», – отметил генеральный директор ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» Павел Новицкий.Подписание соглашения стало важным этапом в развитии международной деятельности Аэрокосмической инновационной долины и подтверждением стремления к открытому диалогу с зарубежными партнёрами в сфере высоких технологий.Аэрокосмическая инновационная долина (АКИД) – научно-технологический центр, созданный в 2022 году Постановлением Правительства РФ. Инициаторами создания центра стали Московский Авиационный институт и Правительство Рязанской области. Миссия АКИД – содействие развитию инновационных российских предприятий в области авиационных (в том числе беспилотных), космических технологий, радиотехники и радиоэлектроники, информационных и биомедицинских технологий. На сегодняшний день резидентами Долины стали более 100 российских технологических компаний.