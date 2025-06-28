С осени в России начнет действовать ограничение на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. По данным опроса, проведённого финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» среди 3000 россиян в возрасте 18-65 лет, 63% опрошенных россиян поддерживают эту меру.

В рамках предлагаемых изменений планируется установить лимит: не более пяти карт в одном банке и не более двадцати — в целом. Эта мера направлена на борьбу с так называемыми «дропперами» — людьми, которые передают свои карты мошенникам для обналичивания похищенных средств. Соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму уже осенью.По данным опроса «Выберу.ру», свыше половины россиян (63%) поддерживают инициативу — две трети из них убеждены, что такие меры действительно помогут снизить уровень финансового мошенничества, а остальные просто не возражают, так как считают такой лимит разумным. В то же время 37% участников опроса выразили несогласие с предлагаемыми ограничениями: из них лишь 8% сказали, что уже сейчас нуждаются в большем объеме карт, в то время как остальные просто не хотели бы, чтобы их потенциальные возможности были ограничены.При этом сейчас, по данным опроса, большинство граждан и так укладываются в лимит по количеству оформленных. Так, 47% опрошенных сообщили, что имеют только одну карту в одном банке, а 36% — от двух до трёх. Только у 12% россиян есть от четырёх до пяти карт в одном банке, а 5% — более пяти. При этом в разных банках карты держат 61% респондентов: у 72% из них — от двух до трёх карт, у 19% — от четырёх до пяти, и у 9% — более пяти карт.Основные причины оформления нескольких карт связаны не с преступной активностью, а с повседневными финансовыми задачами. Чаще всего респонденты указывали, что оформляют дополнительные карты ради кэшбэка и бонусов (59%), а также для разделения личных и рабочих расходов (27%). Еще 9% делают это для удобства в путешествиях, а 5% — чтобы воспользоваться акциями и предложениями от банков.«Мы видим, что тема вызывает живой интерес и дискуссию. С одной стороны, меры по борьбе с дропперством абсолютно оправданы — эта проблема действительно существует, и регулятор действует в интересах добросовестных граждан. С другой стороны, важно учитывать, что люди активно используют карты в повседневной жизни, и часто — осознанно, чтобы получить выгоду или организовать личные финансы. Мы считаем, что решения должны быть взвешенными, а механизмы внедрения — гибкими. Например, стоит рассмотреть возможность дифференцированного подхода для разных категорий клиентов, включая предпринимателей или фрилансеров, которым большее число карт может быть объективно необходимо», — говорит Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру».