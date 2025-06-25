В условиях, когда банки снижают проценты депозитов, «Выберу.ру» составил рейтинг с наиболее выгодными людям вкладами в рублях для размещения денег на короткий срок — до 3 месяцев.

В условиях, когда банки снижают проценты депозитов, «Выберу.ру» составил рейтинг с наиболее выгодными людям вкладами в рублях для размещения денег на короткий срок — до 3 месяцев.В ходе исследования эксперты «Выберу.ру» сравнили параметры рублёвых депозитов со сроком размещения до трёх месяцев в линейках российских банков из ТОП-100 по активам (на 01.05.25г.). В результате анализа и расчётов был подготовлен рейтинг по двум группам:— «Лучшие краткосрочные вклады в банках ТОП 1-50»;— «Лучшие краткосрочные вклады в банках ТОП 51-100».Методика расчетов, которую «Выберу.ру» применил в исследовании, позволила ранжировать вклады не только по размерам процентных ставок. В качестве значимых критериев были использованы: минимальная сумма и доход по вкладу. В ходе исследования мы учитывали надбавки к ставкам для новых вкладчиков, наличие механизма «лестничных процентов», условия онлайн-оформления, досрочного расторжения и правила пролонгации вклада на прежних условиях. В алгоритме расчёта взят во внимание индикатор значимости кредитной организации на финансовом рынке. Банки, чьи продукты вошли в рейтинг, являются участниками государственной системы страхования вкладов. Рейтинг «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.Возглавил рейтинг лучших краткосрочных вкладов в рублях в июне Ак Барс Банк с вкладом «Жаркий процент» по рекордной для рынка ставке — до 31% годовых (для новых клиентов, которые придут в отделения за пределами Республики Татарстан). В тройке лидеров — депозиты РСХБ (до 20,5% «Свой вклад для новых вкладчиков») и Банка «Санкт-Петербург» (до 20,5% вклад «Выгодный старт»). Далее в ТОП-10 предложения преимущественно крупных федеральных кредитных организаций: МКБ, Банка «Таврический», ТКБ, Металлинвестбанка, ВТБ, Газпромбанка.Лидером в группе 51-100 стал РосДорБанк с краткосрочным вкладом «Online стандартный» по ставке до 20% годовых. На второй и третьей строчках исследования — доходные вклады со сроком хранения до 3 месяцев от Алмазэргиэнбанка (до 20 %) и Банка «Национальный стандарт» (до 19,9%). В топовой десятке группы срочные вклады от значимых федеральных и региональных банков: Фора-Банка, Банка Солидарность, Банка МФК, Банка «Приморье», Прио-Внешторгбанка, Солид Банка, Банка «Дальневосточный».«ЦБ впервые за два последних года 6 июня снизил ключевую ставку (КС) сразу на 100 б.п. до 20%. Для банков это стало стимулом быстрее уменьшать проценты. В итоге уже ко второй декаде июня максимальные ставки в ТОП-10 кредитных организаций опустились до 18,871%. От пиковых значений зимы они потеряли 3,5%. Однако даже такой уровень процентов остаётся привлекательным. Спрос на вклады практически не снижается. А вкладчики активнее ищут варианты, чтобы не терять в доходности. По нашим наблюдениям сейчас наибольшие проценты банки предлагают по вкладам на короткий срок — до 3 месяцев. Причина в том, что ЦБ не исключил разные сценарии для КС на июльском заседании. Всё будет зависеть от того, насколько серьёзными окажутся проинфляционные факторы, включая индексацию тарифов на ЖКХ в среднем на 11,9% по стране. В случае, если "ключ" снова вырастет, тренд падения депозитных ставок будет прерван. Вот почему вкладчики в июне предпочитают короткий срок депозитов. Многие рассчитывают затем перевложиться выгоднее. В результате количество просмотров вкладов на 3 месяца за июнь выросло на треть. А всего в первый месяц лета на "Выберу.ру" вкладами интересовались свыше 1,23 млн. Сейчас на онлайн-витрине нашего финансового маркетплейса людям доступны 979 коротких вкладов от всех банков страны. У лидеров рейтинга — со ставками до 20% и выше. В июне наиболее активно подбирают короткие депозиты жители двух столиц, Подмосковья, Оренбурга, Ярославля, Симферополя, Воронежа, Нижнего Новгорода, Брянска, Балаково, Курска, Барнаула, Екатеринбурга и Тюмени. Наши пользователи сравнивают их доходность с помощью калькулятора и оправляют онлайн-заявки в банки», — рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость — более 7 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 318 банков, 200 страховых компаний, 238 ведущих МФО, 35 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В марте 2020 года был включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.