Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» опросили 2,5 тысяч россиян в возрасте 18-55 лет, чтобы узнать, насколько популярен и эффективен, на их взгляд, такой формат обучения как репетиторство.

Большинство опрошенных россиян (71%) отметили, что обращались к репетиторам для своего обучения или обучения детей: 76% занимались в онлайн-формате, 24% — очно с педагогом.Из них 27% нанимали репетитора для подготовки к школьным экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ), 23% — для изучения иностранных языков, 11% благодаря репетиторам смогли «подтянуть» предметы в школе/университете, для 7% такой формат обучения стал оптимальным для подготовки к экзаменам в вузе или сдаче международных экзаменов, например, таких как IELTS и TOEFL, 3% обращались к репетитору для хобби (рисование, игра на музыкальных инструментах, вокал и т.д.), и только 29% респондентов никогда не нанимали репетитора.Также россияне рассказали, сколько тратили на репетиторство для себя и детей. Так, 38% опрошенных назвали сумму в 10 000-20 000 руб./мес.,19% — 20 000-35 000 руб./мес., 7% обозначили стоимость услуг в 35-50 000 руб./мес., 4% — 5 000-10 000 руб./мес. и только 3% тратили свыше 50 0000 руб./мес.При этом при выборе репетитора цена оказываемых услуг важна только для 20%, большинство (28%) опираются на отзывы и рекомендации других учеников и их родителей, для 21% наиболее важны опыт и квалификация преподавателя, для 16% — удобное расположение или возможность онлайн-занятий, а 15% отметили стиль преподавания.В конце опроса только 21% опрошенных сообщили, что действительно получили желаемый результат от занятий с репетитором, большинство (68%) респондентов рассказали, что результат от занятий был, но хотелось бы лучше, а вот 11% признались, что «отдали деньги на ветер».