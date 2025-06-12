В 2024 году в России объем поголовья сельхозживотных и птицы вырос на 2,1%. Выпуск комбикормов увеличился на 3,3%. Производство премиксов прибавило в объемах более чем 6%.

В нынешних экономических условиях НПАО «Де Хёс» – один из ведущих отечественных производителей премиксов, престартеров и комбикормов – своей основной задачей видит разработку российских аналогов отраслевых технологий и расширение линейки кормов.В ответе за продовольственную безопасностьНПАО «Де Хёс» – предприятие с богатой 15-летней историей, занимающее прочные позиции на российском рынке. Одним из ключевых аспектов его деятельности является обеспечение высокого качества продукции и расширение эффективных программ кормления. «От этих решений напрямую зависит рентабельность сельхозпредприятий. Поэтому мы воспринимаем эту работу как свой гражданский долг и необходимость обеспечить продовольственную безопасность страны», – говорит акционер «Де Хёс» Максим Сазонов. Для достижения этой цели компания сотрудничает с ключевыми исследовательскими центрами страны. Результат этой работы – инновационные специализированные продукты, которые дают возможность сельхозпредприятиям работать с кратно большей эффективностью.Все началось с рыбной муки…История компании началась в 1994 году. В то время Максим Сазонов активно занимался импортом потребительских товаров из Европы – от обуви до пищевых продуктов. «Однажды один из партнеров запросил у меня поставку рыбной муки. Это стало вызовом: в то время я не разбирался ни в составе, ни в специфике этого продукта. Но дух авантюризма и желание пробовать новое взяли верх – я согласился. Так, совершенно случайно, началось мое знакомство с миром кормовых добавок, которое в итоге переросло в дело всей жизни», – вспоминает бизнесмен.Мечта о собственном производстве в РоссииПредставители голландской стороны познакомили российского предпринимателя с более эффективной альтернативой рыбной муке – концентратом, в составе которого присутствовали витамины, минералы, аминокислоты, белковые компоненты. «Разница в эффективности была ошеломляющей: в то время привес на бройлерах в России был 10-15 грамм в день против 25-30 грамм в Голландии. Наша масштабная закупка этого продукта доказала: технология работает и в российских условиях, обеспечивая отечественным производствам привес 22-25 грамм в день», – делится Максим Сазонов.Увидев перспективу, зарубежные бизнесмены предложили Сазонову представлять их интересы в России. Стал расти список партнеров, расширился рынок сбыта. «Но я всегда хотел построить в своей стране завод, пусть не сразу, но постепенно прийти к собственному производству», – вспоминает предприниматель.Первые обсуждения с зарубежными партнерами состоялись в 1998 году – время экономических катаклизмов. Для того, чтобы адаптироваться к российским реалиям, голландцам понадобилось более 10 лет. Несмотря на это, планам суждено было сбыться: преодолев все сложности, в 2009 году было запущено совместное предприятие в России НПАО «Де Хёс».От первых шагов к лидерствуНа первых этапах работы зарубежные специалисты помогали российскому предприятию наладить производственный процесс. «У нас получилось эффективное взаимодействие, в котором мы дополняли друг друга. Мы хорошо умели торговать, знали российский̆ рынок и его потребности, а у наших партнеров были технологии: они отвечали на вопросы, как производить, на чем производить, по каким регламентам, у кого покупать сырье, где лучше качество, каким должен быть состав и тому подобное. Они поделились с нами своей сертифицированной базой, и это стало для нас серьезным подспорьем», – отмечает Максим Сазонов.А дальше – шаг за шагом. У предприятия появилась своя лаборатория, специалисты стали проходить обучение и передавать эти знания предприятиям-партнерам. Надо было убедить потребителя, что отечественный продукт нисколько не хуже импортного, а в чем-то даже превосходит его. «Сегодня, спустя 15 лет, по оснащенности наш завод не уступает ни одному европейскому предприятию. Но главное наше достижение – это команда высококлассных профессионалов, обладающих огромными компетенциями и уникальным опытом. Благодаря их экспертизе мы не просто догнали мировых лидеров, но и создали собственные передовые решения. Мы гордимся тем, что являемся самодостаточным современным производством, оборудованным по последнему слову техники, и уверены в том, что наши специалисты способны решать любые, даже самые сложные задачи», – рассказывает Максим Сазонов.Не повод паниковать«Самая актуальная проблема сегодня – поставки ключевых компонентов для производства: аминокислот и витаминов. Они в большинстве своем импортируются в РФ, поэтому значительную часть усилий сейчас приходится тратить на выстраивание логистических цепочек. Каждая поставка должна быть строго сбалансирована и своевременна, ведь рецептура каждого продукта разрабатывается индивидуально с учетом специфических потребностей животноводческих и птицеводческих хозяйств. Погрешности здесь просто недопустимы», – поясняет Сазонов. Кроме того, из-за масштабной реконструкции БАМа нередко приходится сталкиваться с дефицитом вагонов и другими нестыковками. «Но сложности – это не повод паниковать. Я всю нашу нынешнюю ситуацию воспринимаю как возможность для роста и развития. Например, именно сейчас мы очень большое внимание уделяем проведению лабораторных исследований – планируем улучшить имеющиеся и разработать принципиально новые продукты. А это инвестиции не только в наше производство, в один конкретный завод, но и в будущее всей отрасли в целом», – поясняет бизнесмен. Для этих целей компания создает комплексные технологические решения, старается проявлять гибкий подход к каждому запросу от производителей, разрабатывая уникальные кормовые комплексы, которые точечно борются с проблемами на предприятиях, например, повышают прочность и улучшают цвет скорлупы яйца. «Для обеспечения спроса мы наращиваем производственные мощности, внедряем передовые технологии и укрепляем позиции российского агроэкспорта, чтобы продукция нашего АПК всегда характеризовалась неизменно высоким качеством», – рассказывает Максим Сазонов.Курс на Азию24 февраля 2022 года стало непростым днем для отношений с европейскими партнерами: была приостановлена совместная крупная сделка, с их стороны были прекращены все инвестиции в связи с запретами ЕС.При этом De Heus является глобальной сетью и имеет большое представительство в Азии. Это стремительно развивающийся регион, на который переориентировалась российская компания в рамках новой стратегии развития. Такая смена курса оказалась крайне выгодной для «Де Хёс» с научной точки зрения, так как в настоящее время там работают лучшие специалисты со всего мира.Судьба России – забота каждого, кто живёт и работает здесьМаксим Сазонов считает участие в социальной жизни обязательным условием развития бизнеса. С момента начала СВО он уделяет особое внимание поддержке страны и бойцов на фронте. «Для меня помощь бойцам и пострадавшим всегда была безусловным приоритетом. Это не может быть предметом дискуссий. Я и мои коллеги – русские, мы любим свою Родину и не собираемся ее покидать, а тем более отворачиваться в острый и напряженный период», – делится глава российского бизнеса. По его мнению, если бы страны партнеров находились в состоянии вооруженного конфликта, то тоже направили бы все силы на помощь. «Мы помогаем мирным жителям, поддерживаем фронт, обеспечиваем гуманитарные поставки – без лишних слов, просто потому, что это необходимо.