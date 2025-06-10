Почти 50% опрошенных россиян имеют комплексы, связанные с финансами. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру», опросив 3000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет

Выяснилось, что 47% опрошенных испытывают разного рода комплексы, связанные с финансами. Примечательно, что в 2024 году таких респондентов было больше – 63%.Самым распространенным поводом для рефлексий оказалось несоответствие доходов опрошенных и доходов их окружения. В частности, стесняются того, что зарабатывают меньше своих друзей, 24% респондентов. При этом 12% опрошенных, напротив, испытывают дискомфорт из-за того, что зарабатывают больше, чем их окружение. 17% респондентов заявили, что стесняются наличия кредитов и займов, а 16% скрывают от близкого круга, что имеют просрочки. Примечательно, что в периметр «финансовых комплексов» попала и любовь к распродажам, это увлечение от знакомых скрывают 11% респондентов. Еще 12% боятся, что не могут себе позволить купить атрибуты, соответствующие их социальному статусы – речь идет, в первую очередь, о премиальных машинах и квартирах. Интересно, что 9 % опрошенных стыдятся, что имеют подработки, а 6% скрывают, что получают платное образование. Столько же россиян переживают из-за своей низкой финграмотности. Еще 8% респондентов признались, что не имеют работы на данный момент и это вызывает чувство стыда. Примечательно, что неработающие женщины, находящиеся на попечении мужчин, испытывают подобного рода комплекс чаще, чем мужчины, находящиеся на попечении женщин. Еще 8% респондентов либо затруднились ответить на вопрос, либо назвали экзотические комплексы, среди которых – стыд за то, что респондент слишком успешен, стыд за чрезмерные траты на предметы роскоши и так далее.На вопрос, как опрошенные борются с финансовыми комплексами, 31% ответили, что пытаются повлиять на свое финансовое и эмоциональное состояние через смену работы или смену карьерного пути, по этой же причине еще 24% получают дополнительное образование. При этом 15% опрошенных рассказали, что ищут ответы на вопросы в специализированной литературе, а 14% обращаются к психологам. Примечательно, что 6% опрошенных граждан признались, что поменяли окружение, чтобы избавиться от комплексов, а 4% - занялись благотворительностью по той же причине. Еще 6% затруднились ответить на вопрос или выбрали иные ответы.Интересно, что самые «финансово закомплексованные» респонденты живут в Москве и Московской области и работают в сфере IT, образования или торговли. Чаще всего в этом регионе стесняются низких или высоких зарплат, наличия просрочек и несоответствия социальному статусу. В прошлом году этот антирейтинг возглавили Санкт-Петербург и Екатеринбург. Примечательно, что женщины в целом больше подвержены такого рода рефлексиям, нежели мужчины. При этом чаще всего из-за финансовых вопросов переживают люди в возрасте от 30 до 45 лет.