«Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными для состоятельных клиентов дебетовыми премиальными картами «Mir Supreme» благодаря максимальному кешбэку, широкому набору привилегий и процентам на остаток средств.

«Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными для состоятельных клиентов дебетовыми премиальными картами «Mir Supreme» благодаря максимальному кешбэку, широкому набору привилегий и процентам на остаток средств.В ходе исследования эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» сравнили текущие параметры продуктов для премиальных клиентов во всех российских банках. По итогам анализа и расчётов с помощью калькулятора «Выберу.ру» был подготовлен рейтинг «Лучшие премиальные дебетовые карты "Mir Supreme" в мае 2025 года».Методика расчётов позволила ранжировать статусные карты не только по размерам кешбэка и процентам на остаток средств счёта. Учитывались стоимость выпуска и условия бесплатного обслуживания, снятия наличных без комиссий и лимит на бесплатные переводы. В расчёты включались коэффициенты, отражающие дополнительные бонусы из программ лояльности банков, в том числе количество категорий кешбэка и размер бонусов у партнёров кредитной организации. Также в алгоритме использовался индикатор значимости кредитной организации на финансовом рынке страны. В рейтинг вошли продукты банков-участников государственной системы страхования вкладов. Рейтинг «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.Лидером рейтинга стала «Премиальная карта Mir Supreme» Газпромбанка с максимальным лимитом кешбэка до 40 тыс. рублей, со повышенной ставкой на сбережения и бесплатным обслуживанием. На второй и третьей строчках карты для состоятельных клиентов — «Премиальная ИнгоКарта» Ингосстрах Банка и карта «Mir Supreme статус 2.0» от Экспобанка. Далее по совокупности набранных баллов в рейтинге представлены продукты ведущих федеральных и значимых региональных кредитных организаций: Альфа-Банка, Примсоцбанка, Т-Банка, «Кубань Кредит» Банка, ББР Банка, ВТБ, Банка ДОМ.РФ.«Летом 2025 года большинство россиян используют для ежедневных расчётов преимущественно карты "Мир". Количество платёжных карт на базе отечественной системы НСПК на руках у населения превысило 400 млн штук. Но несмотря на насыщенность рынка, согласно опросу "Выберу.ру", спрос на дебетовые карты по итогам I квартала 2025 года вырос на треть к данным за прошлый год. Правда, состоятельным клиентам российские банки по-прежнему предлагают лишь один вид "пластика" — "Mir Supreme". В итоге количество запросов на премиум карты с начала года растёт не так активно и по итогам мая оказалось выше прошлогоднего результата только на 8%. Но уже в июне интерес к премиальным картам снова прибавляет. По нашим оценкам, он увеличился на 10%, так как люди активно планируют летний сезон отпусков и оформляют новые карты с привилегиями и льготами на бизнес-залы аэропортов, отели, такси и рестораны. Мы также видим, что банки дополнительно стимулируют вип-клиентов и расширяют бонусы в своих программах лояльности, по сути умножая их с плюсами от отечественной платёжной системы. В июне "Выберу.ру" в каталоге карт "Mir Supreme" представлена 81 вип-карта от всех банков страны, включая предложения победителей рейтинга. А лидируют по количеству просмотров раздела с премиальными картами жители из двух столиц, Подмосковья, Оренбурга, Тюмени, Нового Уренгоя, Красноярска, Самары, Саратова, Астрахани и Республики Тыва», — рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость — более 15 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 318 банков, 200 страховых компаний, 238 ведущих МФО, 35 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В марте 2020 года был включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.