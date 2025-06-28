На фоне сезонного роста цен на продукты и услуги аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» провели исследование среди трёх тысяч россиян, чтобы оценить уровень переговорных навыков — как в повседневных ситуациях, включая торг на рынках и при покупке услуг, так и в профессиональной сфере, при обсуждении повышения заработной платы.

Согласно результатам опроса «Выберу.ру», 32% респондентов регулярно используют тактику торга, ещё 41% делают это время от времени, а 27% практически не ведут переговоры о цене. Самыми комфортными площадками для торга признаны рынки и небольшие магазины — так ответили 64% опрошенных. При этом респонденты отметили, что за границей сбивать цену зачастую проще, чем дома: это объясняется меньшей скованностью, отсутствием социального давления и восприятием переговоров как части туристического опыта. Также торг уместен при покупке техники и мебели (42%), аренде жилья и услуг (35%), а также при приобретении автомобилей (27%).Среди самых распространённых стратегий торга респонденты выделили обоснование стоимости через соотношение цены и качества (46%), сравнение условий с конкурентными предложениями (31%) и запрос дополнительных скидок или бонусов (23%). Однако лишь 18% участников оценивают свои переговорные навыки как высокие, 34% считают их средними, а остальные — низкими.В профессиональной среде 32% респондентов уже обращались к работодателю с просьбой о повышении заработной платы, 46% планируют сделать это в ближайший год, а 22% не предпринимали подобных шагов и не планируют. При подготовке к переговорам 58% составляют перечень собственных достижений, 43% анализируют рыночные условия в своей отрасли, 26% не готовятся к обсуждению повышения, а 12% затрудняются определить, как подойти к этому вопросу.К основным страхам при обсуждении повышения респонденты отнесли боязнь отказа (42%), неуверенность в собственных результатах (37%) и опасения испортить отношения с руководством (21%).Отдельное внимание в исследовании уделялось курсам личностного роста. 24% респондентов проходили тренинги, направленные на развитие уверенности, переговорных навыков и личной эффективности, и отметили положительный эффект в денежном эквиваленте. При этом 18% посетили занятия, но не ощутили значимых изменений, 32% планируют пройти подобное обучение в будущем, а 26% не проявляют интереса к таким программам.