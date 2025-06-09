С 10 июня пост главы регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства занял Владимир Перцев, сообщили в пресс-службе регионального Правительства. Распоряжение о его назначении

С 10 июня пост главы регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства занял Владимир Перцев, сообщили в пресс-службе регионального Правительства. Распоряжение о его назначении подписал губернатор Александр Авдеев. Владимир Перцев — кандидат экономических наук, родом из Белгородской области. В органах власти работает с 1990 года. В разное время возглавлял администрации Грайворона, Ракитянского и Белгородского районов, а