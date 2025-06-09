Зрители смогут увидеть иллюстрации знаменитый сказок, романов и поэм.

Открытие выставки "Пушкин в гравюре: иллюстрации XIX века" (0+) состоялось в Приморской краевой публичной библиотеке им. А.М. Горького 6 июня. В экспозиции представлены редкие работы художников XIX века из коллекции Олега Стефанюка. Посетители смогли погрузиться в мир пушкинских произведений через оригинальные иллюстрации, а также узнать о концепции проекта от её создателей, сообщает ИА PrimaMedia.Дата открытия выставки выбрана не случайно: 6 июня отмечается Пушкинский день, или День русского языка. В прошлом году исполнилось 225 лет со дня рождения поэта, и по этому поводу был подписан указ, предписывающий масштабное празднование юбилея. Как рассказали организаторы, идея выставки возникла давно, но только сейчас удалось ее реализовать. Они подчеркнули, что важно помнить и ценить наследие поэта, и для этого необходимо продолжать тематические мероприятия. И экспозиция предоставляет зрителям возможность взглянуть на творчество Пушкина с новой стороны, через призму иллюстраций, созданных художниками его времени.Инициатива создания выставки исходила от человека, далекого от библиотечной сферы. Он предложил организовать экспозицию, принеся с собой в библиотеку уникальные издания с иллюстрациями XIX и начала XX века. Этот человек — Олег Стефанюк, не филолог и не гуманитарий, а технолог, занимающийся строительством.Однако, как он сам поделился, его страстью всегда была литература и поэзия. Идея выставки родилась у Олега, когда он работал с местными художественными галереями и заметил, что там не хватает материалов. При этом у него самого были редкие издания с иллюстрациями XIX и начала XX века, которыми он был готов поделиться. На открытии у участников была возможность не только увидеть, но и прикоснуться к специально принесенным экспонатам. Среди них были такие произведения, как "Пиковая дама" с иллюстрациями А.Н. Бенуа 1911 года и "Медный всадник" того же художника, но уже 1923 года.“Я хотел бы обладать энциклопедическими знаниями о Пушкине, но объем материала настолько велик, что для этого были созданы целые институты, и люди до сих пор его изучают. Но я с удовольствием читаю о нем, вдохновляюсь им, даже начал писать стихи. И эта выставка — все по личной инициативе, мне просто это нравится. И у меня, кстати, есть мечта, чтобы во Владивостоке появился музей русской литературы”, — рассказал Олег Стефанюк.Он пополнил коллекцию библиотеки гравюрой 1899 года, на которой изображены Горький и Пушкин, погруженные в творческий процесс. В экспозиции представлено около девяноста изображений, и это лишь часть его собрания. Среди мастеров, из которых состоит выставка, — Виктор Васнецов, Михаил Михайлов и Николай Денисов. Их иллюстрации не просто визуализируют сюжеты пушкинских произведений, но и передают атмосферу эпохи.В экспозиции можно увидеть иллюстрации из юбилейного альбома в память столетия со дня рождения А. С. Пушкина, Историко-литературного журнала "Исторический вестник" 1899 года, полного собрания сочинений А, С. Пушкина под редакцией П. В. Смирновского 1900 года и другое. На иллюстрациях не только сказки, поэмы и романы, но и ключевые моменты жизни поэта, от детства до трагического конца. Особое внимание на выставке уделено работам мастеров Палеха, которые вдохновлялись пушкинскими образами."Мы решили вместо художников современных, которых обычно представляем, показать именно художников той эпохи XIX века. Те художники, которые оформляли эти гравюры, знаменитые, это те художники, которых, к сожалению, мы не знаем сейчас. И эта выставка как раз предоставляет нам возможность познакомиться с этими художниками, больше о них узнать", — добавила организатор Виктория.Организаторы планируют сделать выставку постоянной и в будущем увеличить коллекцию.