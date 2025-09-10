После вмешательства прокуратуры все нарушения были устранены.

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура выявила нарушения правил пожарной безопасности. Причиной стало небрежное обращение с древесиной одной из электросетевых компаний.Специалисты компании проводили работы по удалению опасных деревьев в пределах охранной зоны ЛЭП. Однако срубленные стволы и ветки оставили прямо у стены леса в Давыдовском участковом лесничестве, что запрещено. Сухая древесина могла стать причиной возгорания, которое быстро бы перекинулось на лес.Ответственное должностное лицо было оштрафовано на 65 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры все нарушения были устранены: древесину вывезли, а на месте обустроили противопожарный ров.