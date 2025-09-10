Правительство выделило шести российским регионам 2,28 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья.

Правительство выделило шести российским регионам 2,28 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Владимирская область получит свыше 192 млн рублей. На эти средства из ветхих домов общей площадью 4,8 тыс. кв. метров переселят 258 человек.Как отметил парламентарий, в 33-м регионе в программу переселения из аварийного жилья на 2025–2030 годы включены 264 МКД. Фонд развития территорий предварительно сообщает, что в данный период на реализацию необходимых мероприятий во Владимирскую область из федерального бюджета поступит порядка двух миллиардов рублей.«Кстати, за время действия национального проекта "Инфраструктура для жизни" во Владимирской области из непригодного для жизни жилья переселено уже более 9 тысяч человек», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.