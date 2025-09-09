25-летний водитель автомобиля «GMC-SIERA», выполняя левый поворот, не справился с управлением.

На автодороге «Григорово — Лизуново — Перематкино» произошла серьёзная авария.25-летний водитель автомобиля «GMC-SIERA», выполняя левый поворот, не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет, перевернулась и врезалась в дерево.Пострадавшего водителя госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательнее на дороге, избегать резких маневров и всегда убеждаться в их безопасности.