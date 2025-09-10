Сегодня в торжественной обстановке воспитанников детского сада № 66 в «Орлята-дошколята» посвятили старшие товарищи из 31 школы. 63 ребёнка стали первыми активистами этого движения во

Сегодня в торжественной обстановке воспитанников детского сада № 66 в «Орлята-дошколята» посвятили старшие товарищи из 31 школы. 63 ребёнка стали первыми активистами этого движения во Владимирской области. Детсадовцам передали флаг движения и повязали галстуки. Программа является начальной ступенью общероссийского «Движения Первых». Главная цель «Орлят-дошколят» — сформировать у детей старшего дошкольного возраста фундаментальные ценности: уважение к