Открытие 24 сентября.

С 24 по 28 сентября во Владимирской области пройдут Дни короткометражного кино. Зрителей ждут 5 программ, от дебютов до фильмов о людях труда. В фокусе – кино о Крыме и белорусские ленты.Открытие 24 сентября в 18:00. Вход свободный. Будут показы и встречи с режиссёрами по всей области.Подробности и расписание можно найти в ВК-сообществе «Киноцентра» Владимирской области. Напомним, ранее мы писали, что во Владимире прошли съемки второго сезона криминальной драмы «Дети перемен».