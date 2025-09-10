Чаще всего возгорания случаются, когда люди курят в постели.

Владимирские спасатели назвали самую распространенную причину пожаров в регионе — это неосторожное обращение с огнем при курении. Чаще всего возгорания случаются, когда люди курят в постели.Как сообщает Управление гражданской защиты города Владимира, тлеющий окурок может не сразу дать о себе знать, а к моменту возгорания человек, как правило, уже успевает заснуть. Особо опасно курение в состоянии алкогольного опьянения.Причиной пожара могут стать и трезвые курильщики, которые выбрасывают непотушенные сигареты из окон или с балконов. Часто из-за этого загораются балконы и лоджии, где хранятся старые вещи, или мусор в подъездах. Это может привести не только к пожару в квартире, но и отрезать путь к эвакуации, вызвав панику у жильцов.Управление гражданской защиты призывает жителей отказаться от опасной привычки и напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности.