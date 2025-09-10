Имущество оказалось в собственности ООО «Группа объединенных фабрик» незаконным путем.

Прокуратура Владимирской области подала в суд иск с требованием вернуть государству 38 объектов коммунальной инфраструктуры в поселке Городищи Петушинского района. Речь идет о водозаборной станции, артезианских скважинах, канализационной станции и очистных сооружениях.Имущество оказалось в собственности ООО «Группа объединенных фабрик» незаконным путем, в ходе приватизации. Приватизация объектов инженерной инфраструктуры была запрещена.Ранее прокуратура уже фиксировала случаи, когда эта компания искусственно ограничивала подачу холодной воды жителям поселка.Чтобы предотвратить возможную продажу или порчу объектов до решения суда, прокурор потребовал наложить на них обеспечительные меры. Суд это требование удовлетворил.