Среди предложений — эко- и гастротуры, посещение старинных городов, усадеб и производств.

В рамках новой туристической кампании, посвященной отдыху в межсезонье, для Владимирской области было разработано более 20 идей и маршрутов.По министра предпринимательства и туризма региона Юлии Бояркиной, межсезонье — отличное время для комфортных путешествий. Отдых в это время становится более доступным, в гостиницах и на улицах становится меньше туристов, что позволяет получить более насыщенный и эксклюзивный опыт.Среди предложений — эко- и гастротуры, посещение старинных городов, усадеб и производств. Также туристам предлагают познакомиться с народными промыслами и традициями региона.