В Судогде на центральных улицах города восстановлено ночное освещение, которого не было долгое время. Проблема была решена после обращения местного жителя в прокуратуру.Проверка показала, что власти города нарушали законодательство, отключая свет, в том числе на пешеходных переходах. Это создавало угрозу для безопасности пешеходов и увеличивало риск ДТП, особенно для детей.После вмешательства надзорного ведомства уличное освещение в темное время суток было полностью восстановлено.