В Кольчугине Владимирской области закрыли табачный магазин, который находился слишком близко к детскому саду. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.Ведомство через суд добилось запрета на продажу сигарет и никотиновых изделий в этой точке. Суд поддержал иск, чтобы защитить детей от табачного дыма и ограничить доступ к вредной продукции.Решение направлено на создание безопасной зоны вокруг детского сада и снижение потребления табака среди населения.