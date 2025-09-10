Решение направлено на создание безопасной зоны вокруг детского сада.
В Кольчугине Владимирской области закрыли табачный магазин, который находился слишком близко к детскому саду. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.
Ведомство через суд добилось запрета на продажу сигарет и никотиновых изделий в этой точке. Суд поддержал иск, чтобы защитить детей от табачного дыма и ограничить доступ к вредной продукции.
Решение направлено на создание безопасной зоны вокруг детского сада и снижение потребления табака среди населения.