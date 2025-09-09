В следственном отделе по городу Гусь-Хрустальному регионального СУ СК завершено расследование уголовного дела против двух мужчин 20 и 34 лет, обвиняемых в серии разбойных нападений на

В следственном отделе по городу Гусь-Хрустальному регионального СУ СК завершено расследование уголовного дела против двух мужчин 20 и 34 лет, обвиняемых в серии разбойных нападений на участника СВО. Общая сумма похищенного превысила 2,4 миллиона рублей. Сначала злоумышленники, угрожая травматическим пистолетом, отобрали у мужчины мобильный телефон и перевели 830 тысяч рублей на счет жены одного из