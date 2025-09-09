За неделю показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями увеличился на 17,3 процента, – сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За предыдущую неделю за

За неделю показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями увеличился на 17,3 процента, – сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За предыдущую неделю за медицинской помощью к врачам обратились 5945 человек, во Владимире – 1 849. Рост заболеваемости зафиксирован в возрастной группе 15+. В Центре гигиены и эпидемиологии проведено 518 исследований. Доминируют респираторные вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, метапневмовирусы. Случаи