Все они вошли в программу капитального ремонта.

В округе Муром Владимирской области отремонтируют все школы к 2030 году. Всего в районе работают 15 учебных заведений. Все они вошли в программу капитального ремонта.Как рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, к 1 сентября 2025 года будет отремонтирована Якиманско-Слободская средняя школа. Там учатся 440 детей.- Бригады рабочих начали обновление после зимних каникул. Сейчас идет замена окон, полов в коридоре, разработан дизайн-проект для столовой, которая по задумке будет выглядеть, как уютное кафе. В дальнейшем проведут благоустройство двора и установят новую спортплощадку, — уточнил в своем Говырин после посещения школы.Еще в этом году капитально отремонтируют детский сад № 62, где после ремонта откроют «инженерную» группу. Отметим, что в прошлом году по федеральной программе капитального ремонта школ привели в порядок школы №4 и №8 г. Мурома, в школе пос. Зименки. Еще одну школу — №20 — капитально отремонтировали на деньги областного бюджета с финансовым участием муниципалитета.